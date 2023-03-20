台南市長黃偉哲（右）品嘗今年外銷香港的關廟鳳梨。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（拿鳳梨者）參觀鳳梨篩選過程。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（中）參加關廟鳳梨外銷香港活動。（程炳璋攝）

台南市關廟鳳梨去年外銷海外2萬1000噸，以日本、香港、韓國與日本為大宗，今年首批關廟鳳梨銷往香港20日封櫃出發，台南市長黃偉哲強調維持高品質，擦亮台南產地履歷招牌。

台南市農業局表示，台南市鳳梨盛產季為4、5月，今年受天候影響，因氣溫冷熱變換不定，栽種成本也提高，預估鳳梨收穫減產約1186噸，總產量5萬5114噸，預計價格略高。

台南鳳梨去年出口外銷以日本、香港、韓國與新加坡等國家為主，其中日本占8成6，香港次之占1成3。今年首批關廟鳳梨外銷香港20日啟動，共有1682箱約重16.8噸。

楠西福農果菜運銷合作社理事主席林其福表示，這批外銷香港的鳳梨有關廟產銷履歷，甜度都在15度以上，品質採與日本同樣高規格，將送進香港市占率最高的百佳超市，後續銷港訂單還在安排中。

黃偉哲20日主持首批銷港鳳梨封櫃，提到他日前造訪東京食品展時，接觸很多日本通路商，對台南的水果印象很好，並表示會增加採購量。

黃偉哲認為，台南鳳梨外銷高端消費市場，最終仍是在商言商，供需之間，維持高品質才是有好價格的王道。今年果品出口應會更好，樂觀看待鳳梨農民增加收益。

黃偉哲呼籲農民不要為了搶收，將剛採收的鳳梨直接送進冷凍櫃，造成外冷內熱，產生黑心問題，賣到市場容易被詬病。

台南市農業局表示，因應鳳梨進入產季，陸續啟動外銷、電商通路及消費地展售，同時著手與各知名業者合作，爭取鳳梨進軍各產業的副產品，如全家霜淇淋、爭鮮迴轉壽司、雅樂軒酒店等，以多元形式展現，因應消費者需求。