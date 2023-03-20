外資現貨賣超47億元，期貨淨多單縮減至8,623口。自營商選擇權淨部位，以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為保守。技術面金融依舊弱勢拖累台股，目前在量能明顯萎縮下，短線台股可以選擇權方式保守操作。