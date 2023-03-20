認養貓隻回娘家免費疫苗注射。（新北市動保處提供）

新北市動保處推出「認養1＋1好康方案」，即日起曾在新北市各公立動物之家認養犬貓的飼主，只要再推薦1名新飼主到動物之家認養成功，推薦人即可享有認養犬貓當年度多價混合基礎疫苗預防注射，並獲得外寄生蟲預防滴劑及寵物食品。

動保處表示，只要曾在新北市動物之家認養犬貓的飼主，邀請親友至動物之家認養收容毛寶貝，成功推薦新的飼主認養，推薦人即可獲得多項超值好禮，包括當年度多價混合疫苗（三合一、五合一或七合一等）免費預防注射，並獲得外寄生蟲預防滴劑、寵物食品等贈品，認養犬貓回娘家幫助收容毛寶貝找到幸福歸宿，同時還能獲得滿滿優惠。

新北市共有8所動物之家，大多位於較偏遠山區，民眾認養資訊多來自網路媒體及親友介紹，也積極透過動物之家臉書粉絲專頁直播方式，線上互動提升毛寶貝曝光率。動保處除持續推動多元認養及廣設認養小棧，期待透過這次認養1＋1的加碼優惠，讓更多人的力量一起幫助收容毛寶貝找到下一站幸福的家。