王姓男子向銀行匯15萬元，所幸被員警、行員攜手攔阻。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄49歲白領王姓男子去年間透過Line認識香港籍爆乳妹「小嫻」，雙方相談甚歡，還以老公、老婆親暱稱呼彼此。日前小嫻稱母親罹癌，需要15萬醫藥費治病，王男不疑有他，到銀行匯款，行員驚覺有異報警。警方獲報，聽聞雙方聊了近半年時間，直呼「真走心！」，最終王男得知對方是詐騙集團後，從暈船中醒悟，向員警、行員們道謝。

17日下午1時許，王男前往三民區某銀行，跟行員稱要匯15萬元醫藥費，當行員查詢王男指定匯款的帳戶後，發現該帳戶已被列為警示，驚覺有異報警求助。

三民二分局覺民路派出所獲報，立即派員警到場了解，王男向員警表示，去年10月間透過Line認識小嫻，雙方閒話家常、相談甚歡，最後還以老公、老婆的親暱稱呼彼此，直到近期小嫻稱母親罹患癌症，需要約新台幣15萬元的治療費用，王男聽聞相當著急，於是抽空前往銀行匯款。

員警聽聞雙方傳訊長達半年，放長線釣大魚的手法令員警直呼「真走心！」，並向王男指出，小嫻提供帳戶遭警示，代表帳戶錢匯過去就拿不回來了。王男一聽也從暈船中醒悟，向員警、行員們表達感謝，保住了自己的血汗錢。