而總是受到親子客群喜歡的家庭套房，原價15800元加1成，搭配此次優惠住房活動，平日每晚6000元起，現省11380元。（凱達大飯店提供）

百宴自助餐廳首次推出自助餐券搭加上星巴客咖啡服務的套組，優惠價6000元，約是53折優惠。（凱達大飯店提供）

家宴中餐廳推出現省1800元的「御品」6人外帶合菜，共有9道菜品。（凱達大飯店提供）

「高墾三天兩夜任你住方案」兩大兩小可選擇入住高雄店，照片為精緻豪華雙床房。（福容大飯店提供）

「高墾三天兩夜任你住方案」兩大兩小可選擇入住高雄店。（福容大飯店提供）

全民期盼的6000元普發金真的要來了！搶攻政府6000元普發金商機，不少飯店業都超前部署，端出優惠方案拚買氣。台北凱達大飯店推出全館5折起的相關優惠搶市，包括住宿買1送1、自助餐券加星巴克咖啡券的組合票券下殺53折等。福容連鎖飯店集結南台灣的福容高雄店、墾丁店與美棧墾丁大街旅店推出「高墾三天兩夜任你住方案」，兩大兩小三天兩夜6000元起，超值優惠堪稱另類抗漲。

鄰近北捷龍山寺站的台北凱達大飯店甫榮獲LINE旅遊「2022年台灣熱門飯店第一名」，看準普發金龐大「錢」力，推出「微醺豪享受」住房專案，平日買1送1或同時入住兩間客房，含早餐的專案價6000元起，再享升等至豪華客房與精選紅酒1瓶兩大好禮。而總是受到親子客群喜歡的家庭套房，簡約清新風格，以全景式落地窗將客房與浴室納入自然採光，原價15800元加1成，搭配此次優惠住房活動，平日每晚6000元起，現省11380元。超值入住方案日限10間，民眾於4月1日至6月30日活動期間至官網預定住房專案加購高鐵票，再享65折優惠。

此外，台北凱達大飯店以高CP值聞名的百宴自助餐廳則是首次推出自助餐券搭配星巴克咖啡券的組合票券，百宴自助餐不分平假日之午、晚餐券8張加上星巴客咖啡服務兌換券10張，原價11154元套票組，優惠價6000元，相當於53折優惠，Buffet控、星巴克鐵粉可要手刀囤，就算通膨也不怕。

3F的家宴中餐廳也同步推出現省1800元的精選外帶美饌，原價7800元的「御品」6人外帶合菜，包含秘製功夫牛三寶、豆撈龍蝦燒伊麵、老上海蔥㸆鯽魚、濃湯花膠燉土雞等9道主廚招牌菜色，活動優惠價每套6000元。

全台北中南東都有飯店的福容連鎖大飯店，配合政府發放6000元小確幸，集結南台灣的福容高雄店、福容墾丁店與美棧墾丁大街旅店共同推出「高墾三天兩夜任你住方案」，兩大送兩小任選南台灣二家分店各住一晚，或同家分店住三天兩夜，總價6000元起，等於4人入住每晚每房3000元，入住美棧再加贈飯店招牌的紅黑雙醬禮盒，頗為超值。