近年國內觀光旅遊蓬勃發展，其中墾丁地區更是暑假熱門觀光地點，為滿足墾丁、鵝鑾鼻等地旺季用水需求，及提升區域供水穩定，台水公司積極辦理「牡丹廠下游四重溪至統埔送水管連接工程」，預告28日6時至29日5時停水，共計停水23小時，影響2500戶。

台水公司表示，停水期間將備妥水車，視民眾需求於停水地區巡迴提供免費取水服務，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備，造成不便之處，敬請民眾體諒。停水區域包括屏東縣恆春鎮南灣里、墾丁里、鵝鑾里，合計停水戶數約2500戶。