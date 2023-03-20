樹德科大視覺傳達設計系112級畢製「超自燃BURN ON」星星之火系列作品展20日起在校園登場，「超自燃」總指導系主任楊肇傅肯定學生的創意，他指出，「燃後呢」取其「然後」的諧音，讓民眾對作品充滿想像。
此畢業展展出預計至3月25日，並接續校外展出。「超自燃BURN ON」策展理念來自社會人文、環境保育、產業文化、社會議題等，以《抹鯊》作品而言，透過小男孩視角拯救雙髻鯊，設計出奇幻風格保育繪本，藉以表達對海洋議題的關注。
《矚墓》作品回溯南山土葬文化歷史。學生表示，台南南山公墓長達400年的歷史，是目前台灣遺存最悠久的土葬文化墓葬群，可惜因台灣社會對於墓葬話題的忌諱，造成資料大量遺失。創作團隊實地田調蒐集資料後，將繁雜的時間線和土葬文化簡化彙整於書籍設計中，盼民眾多認識喪葬文化。
作品《風裊》則是選擇10隻花紋特殊多元的台灣特種鳥做成的鳥造型的飛機，使用者可以像投擲紙飛機般，將作品投入空中飛翔。且作品材質有強化過，不怕墜地就墜毀。只是這鳥飛機造價不便宜，一架《風裊》造價超過500元。
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