2024年立委選舉起跑，民進黨內提名登記首日，縣議員蔡銘軒率先登記參選第一選區立委；第二選區立委蔡培慧派員先領表，擇日登記。國民黨方面則分兩階段，選情較單純的第一選區自22日起＋受理登記；第二選區較複雜還待黨中央指示。

縣議員蔡銘軒，20日由議員吳棋楠及陳玉鈴等人陪同，到南投縣黨部登記參選第一選區（烏溪線）立委；蔡銘軒表示，他身兼民進黨南投縣黨部主委，在第二選區（濁水溪線）立委補選期間，與立委羅美玲等人全力輔選蔡培慧，達成不可能的任務，贏得選戰；雖然參選面對尋求連任的國民黨立委馬文君，將是非常艱困的選戰，但他希望第一選區也能夠成功翻轉。

甫於3月初在第二選區立委補選當選的蔡培慧，已經表態爭取連任，她先委派助理領表，再擇日完成黨內提名登記；由於蔡培慧剛在驚濤駭浪中勝選，綠營都支持她再戰連任，黨內應該沒有挑戰者。

國民黨第一選區立委選舉，目前檯面上只有現任立委馬文君尋求蟬聯，符合國民黨中央第1階段辦理的較單純選區，因此，南投縣黨部公告自3月22日至24日，受理領表登記提名。

至於第二選區，國民黨剛經歷徵召前縣長林明溱參與補選，卻遭遇落敗的重大挫折；而且國民黨籍縣議員宋懷琳、游顥都表態參選立委，必須經過協調、甚至初選民調等程序，才能決定人選，情況相對複雜，還要面對民進黨立委蔡培慧爭取連任的競爭，因此，國民黨中央將在第2階段再處理提名問題。