匯豐控股大跌逾6％，翰森製藥、藥明生物等跌近6％，海底撈、東方海外國際等跌5％。
恒生科技指數大跌2.75％，金蝶國際跌近19％，攜程、嗶哩嗶哩、蔚來等跌超6％，平安好醫生萬國數據等跌超6％。
個股方面，海通證券跌近5％，海通國際跌超7％。海通國際17日公告稱，預期2022年度由盈轉虧，虧損約達64至66億港幣，成為拖累20日股價表現主因。
瑞銀同意30億瑞士法郎股份代價「4折」收購瑞信，市場避險情緒升級，拖累恒指20日開低走低，終場收跌2.65％，報19,000.71點，勉強守住整數關口。
匯豐控股大跌逾6％，翰森製藥、藥明生物等跌近6％，海底撈、東方海外國際等跌5％。
恒生科技指數大跌2.75％，金蝶國際跌近19％，攜程、嗶哩嗶哩、蔚來等跌超6％，平安好醫生萬國數據等跌超6％。
個股方面，海通證券跌近5％，海通國際跌超7％。海通國際17日公告稱，預期2022年度由盈轉虧，虧損約達64至66億港幣，成為拖累20日股價表現主因。
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