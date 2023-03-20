展望後市，晶華除餐飲業績已超越疫情水準，3月份國際工具機展、國際自行車展、智慧城市論壇暨展覽陸續於台北舉行，來台與會的國際商旅人數持續增加，4月初並有連續5天的兒童與清明連假，有多品牌飯店優勢的晶華住房動能無虞，營收可望月月高。

晶華2022年合併營收55.97億元、年增13.51％，稅後淨利10.15億元，排除2021年同期處份達美樂淨利後，年增30.37％。

晶華今年2月與累計前二月營收雙創同期新高，台北晶華客房營收已恢復到疫情前的9成，餐飲營收已比2019疫情前成長13.35%，麗晶精品商場銷售業績比疫情前成長149％。延續國旅的熱潮，台南晶英營收累計至2月的表現同樣寫下歷史新高，營收比去年同期成長5.64％，太魯閣晶英的住房率及平均房價雙雙亮眼，營收表現亦維持在高檔。

根據觀光局公布的2022年台灣觀光旅館業年度數據資料，台北晶華酒店再度蟬聯全台觀光飯店「營收王」，集團旗下晶英以及捷絲旅在所屬地區的營運績效表現亦名列前茅。為了持續強化集團的營運管理能力，並有效整合旗下各品牌資源，董事會也通過組織變更優化案，由集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正負責擘劃集團發展目標，帶領集團各酒店總經理們以優勢延伸的策略加速推動整體業務的成長。且責成台南晶英酒店總經理李靖文兼任集團人資長，專責統籌集團人力資源、深化管理梯隊，為集團下一階段的擴張計劃做好準備。

邊境開放、航班運能逐漸恢復，國際商務客和觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，預計下半年度將回復到疫情前的常態，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店因此受惠。近期除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大幅增加之外，各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢也帶動了館內各餐廳的包廂消費明顯成長。