21日為「國際森林日」，口罩大廠中衛，特地以「Forest森林」為主題，推出5款森林主題口罩，提醒大家注意森林的重要性，思考如何保護森林資源，並捐出口罩營收5％，認養林木，期盼大眾重視森林。

2023年國際森林日的主題，是「森林與健康」。森林覆蓋了三分之一的地球土地，不僅能清潔水源、淨化空氣，也會調節氣候變化。不論食衣住行，森林都能提供關鍵原料。

人類依賴森林生存，然而每年全球以驚人速度毀掉森林，因此，3月21日訂為「國際森林日」，CSD中衛特地以「Forest森林」為主題，推出五款森林主題口罩，提醒大家注意森林的重要性，思考如何保護森林資源！

中衛行銷部經理周令怡說，公司向來重視自然之美與環境保育，繼去年推出「Ocean海洋」主題口罩後，今年則轉向關懷森林主題。

「Forest森林」主題口罩採用超輕透布料，透過「炫綠」和「軍綠」兩色，堆疊出新的綠色。有趣的是，改變兩塊布料的上下重疊順序，會呈現不同的綠色，充滿玩色樂趣。這種獨家「雙層疊色專利」可模擬蓊鬱森林中，光線穿透層層樹冠的多元林相。

中衛為善盡地球公民責任，不僅以森林為主題設計限量口罩，也希望社會大眾一起來保護林木。復育森林生態，植樹造林永不嫌晚，CSD中衛將捐出Forest森林主題口罩營收5％，向「財團法人慈心有機農業發展基金會」認領3年樹木養植與維護費用，並供應志工一年的口罩使用量1,000片森林口罩。中衛也希望拋磚引玉，吸引更多單位共襄盛舉。

上述5款「Forest森林口罩」，呈現5款不同森林風貌，其中3款運用專利雙層疊色設計變化而成，將「炫綠」和「軍綠」兩塊不織布疊在一起，利用透視感，製造出森林不同層次的綠。

其餘2款口罩分別為濃密軍綠色，以及一副雲霧繚繞樹梢的優美景致圖。森林系口罩傳達出柔和的氣息，讓人在一呼一吸間，找回森活的步調。五款口罩均搭配炫綠與軍綠雙色編織舒適耳帶，戴上後讓人舒適地「森」呼吸。