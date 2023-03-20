美國賓州一名婦人日前幫忙出遠門的鄰居餵狗，不料兩隻大丹狗對她激烈攻擊，傷重不治。婦人去餵狗時帶著自己的小兒子同行，孩子當場目睹母親慘遭攻擊的過程，他立刻對外求救，不幸仍失去了母親。
這名婦人克莉絲汀（Kristen Potter）住在賓州派里郡（Perry County）一處小鎮，今年38歲。派里郡驗屍官說明，死者的鄰居養了兩支大丹狗，近日外出，上週四（16日）晚間，死者與年幼的兒子一同到這戶鄰居家準備幫忙餵狗，遭到大狗猛攻，兒子趕緊衝出門跑回街對面自己家裡，請哥哥打電話報警求救。
警方獲報趕抵現場時完全無法靠近她半步，直到專門控制動物的專門人員到場向狗狗施以麻醉劑之後，才有辦法搭救。
驗屍官表示，這個小男孩目睹母親遭大狗攻擊，但應該沒有在現場待太久。死者以前也曾幫鄰居餵過狗。
這兩隻大丹狗後來被送到一處獸醫院接受安樂死。官員說，其實鄰居家裡還有一隻大丹狗，但案發時並未攻擊死者。
死者妹妹的未婚夫表示，據州警說明，死者到鄰居家的當兒，那兩隻大丹狗可能正在打架，死者可能做了制止的舉動，兩隻狗就把把怒火轉朝她發洩。死者的父親透露，鄰居的其中一隻狗兩、三年前也咬過女兒。
肇禍大丹狗的飼主溫蒂（Wendy Sabathne）聞訊深表痛心，「我好傷心，也很震驚，完全不敢相信，我乾脆死了算了。」州警則說，飼主會否遭到起訴仍是未定之數。
死者近年接連遭逢人生創痛。家人透露，幾年前她的丈夫去世，2020年其中一個兒子騎腳踏車時遭撞身亡，當時才11 歲。親戚說，死者已有婚約對象，不久之後就要遷往佛州居住。
美國畜犬協會（American Kennel Club）資料顯示，大丹狗體高可達80公分，一般認為是性情溫和的犬種，但以往也有人把大丹狗當成看門狗。
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