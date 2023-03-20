近年來台灣必勝客推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」、「蝦猴酥蚵仔比薩煎」等各種台味披薩，沒想到近日日本也腦洞大開的推出「爆量香菜披薩」，消息曝光後引發熱議。日本必勝客更證實，之所以推出香菜披薩，就是參考台灣必勝客的成功經驗！

日本必勝客推出限定新品爆量香菜披薩，此披薩以番茄醬、韓式甜辣醬為基底，鋪上鮮蝦後再撒上爆量香菜，讓人完全看不到餅皮上的材料，每片披薩都用了足足3株香菜，讓人能夠充分享受香菜清爽獨特的魅力，一吃就上癮。

日本必勝客說明，之所以會推出爆量香菜披薩，是因為台灣必勝客針對品牌形象進行消費者調查時，發現民眾普遍認為必勝客是過氣品牌，為了年輕化所以開發一系列限定新品，結果成功獲得年輕人好評；日本必勝客因此參考台灣經歷，透過TIKTOK蒐集100多個點子，而爆量香菜披薩就這樣雀屏中選。

對此，日本必勝客推出香菜披薩的消息傳回台灣後，許多網友紛紛回應，「日本不放生魚片或者納豆嗎？」、「義大利表示」、「日本這次真的學壞了，果然都是台灣教壞的」、「一次惹怒討厭香菜的人和義大利人」。