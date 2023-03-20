馬前總統訪陸與蔡總統訪美撞期，是巧合還是人為安排？馬英九基金會執行長蕭旭岑向「品觀點」表示，中國人的清明節就是4月，能改嗎？馬英九到大陸祭祖的時間與蔡英文訪美無關；但他也表示，馬英九此行回故鄉掃墓祭祖，還安排兩岸學生面對面交流，確實可以讓大陸民眾了解台灣人也是尊重中華文化傳統，同時也希望兩岸交流，藉此化解兩岸人民之間的敵意，也有助於降低兩岸緊張。

馬前總統將於3月27日至4月7日赴大陸祭祖及參訪，而台美官方日前也確定，蔡總統將於4月初過境美國。

對於馬英九訪陸，民進黨20日表示，馬英九欠缺尊重民意與國家最大利益，深感遺憾，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子。

馬英九訪陸的時間與蔡英文訪美無關，但據蕭旭岑表示，馬英九現在就是一介平民，他改變不了蔡英文政府的兩岸政策，但目前兩岸關係最危險的就是兩岸人民之間的敵意不斷上升，蔡英文的去中化政策，加上蘇貞昌在疫情期間對大陸的污辱、醜化，都在大陸人民心中引發仇台情緒，這是兩岸關係最危險的地方。

因此，馬英九在清明時節到大陸掃墓祭祖，還帶著台灣學生跟大陸學生交流，蕭旭岑認為，可以讓大陸民眾看到台灣人民還是尊重中華文化、還是希望兩岸交流，如此一來，大陸民眾想要武統的情緒可望舒解，兩岸關係的緊張程度也可望降低。

至於馬英九訪陸對國民黨選情的衝擊，蕭旭岑表示，馬英九已經刻意避免訪問北京、避免高層會晤，降低此行的政治敏感性，如果民進黨還要藉此打壓，台灣人民自有公論。

2015年馬習會後，中共總書記習近平曾當面跟馬英九說「後會有期」，這次馬英九訪問大陸是接受習近平的邀請嗎？蕭旭岑未直接回應，只是提到國台辦發言人20日上午表示，「大陸方面歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪。」

外界猜測，馬英九訪陸期間將會重提他的兩岸論述，蕭旭岑表示，「九二共識」，馬前總統到那都說，到大陸也不會刻意不說；而且，九二共識就是國民黨的政綱，更是兩岸共同的政治基礎，中共也說，九二共識就是兩岸恢復正常交流的唯一基礎，因此，在大陸期間，如果遇到合適的場合，馬前總統就會提九二共識。