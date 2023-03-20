別以為只有暖男會把另一半寵上天，不少女孩子也會將男友當成孩子寵溺，運勢網站《摘星工廠》就點名4星座女生寵男友無極限，日常生活通通圍著他們打轉。

▍金牛座

金牛女一旦確認了彼此關係，就會竭盡所能地對另一半好，並且將工作以外的時間都花在男友身上，積極融入對方的生活圈，且事情無分大小，全部幫忙打點得宜，男友開心之餘，自己也同樣安心。

▍牡羊座

牡羊女很捍衛自己的小圈圈，尤其是自己的另一半，如果有不利於男友的話傳到耳裡，她們會裝聾作啞，當作沒這回事，甚至不惜跟傳話的人翻臉，維護男友到底。有利於另一半的事情，牡羊女也會盡力促成，當個賢內助。

▍巨蟹座

巨蟹女是典型的奉獻型人格，一談戀愛就母性迸發，會竭盡所能地為男友付出一切，即便偶爾覺得委屈，也會繼續包容對方，甚至認為犧牲是應該的，只要能讓對方變得更好，自己辛苦一點也甘之如飴。

▍處女座

處女女一旦愛上另一半，就會全身心地付出，所到之處眼光都離不開對方，只要發現男友有什麼需求，她們就會立刻滿足對方，使出渾身解數讓這段愛情有個完美結局，就算有時身心俱疲，她們也沒有一絲怨言。