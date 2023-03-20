前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，引發熱議，綠營有人攻擊，藍營也捍衛反擊。國民黨戰將羅智強分享了馬英九3月28日到4月6日共10天滿滿的「民國風行程」，包括拜謁中山陵、參訪南京大屠殺紀念館、與武漢大學學生座談、赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖、參訪南嶽忠烈祠、與復旦大學學生座談等，大讚真的是非常用心、有歷史意義的行程安排，直呼看得他都想跟了，還說民進黨肯定要眼紅，並祝福馬英九此行順利圓滿。

「馬總統訪陸，滿滿民國風！」羅智強今(20日)在臉書PO出馬英九全12天行程，扣除頭尾去程回程兩天，共10天的參訪、拜謁、祭祖、座談規劃，大讚真的是非常用心、有歷史意義的行程安排，「看得我都想跟了，哈哈！祝福馬總統此行順利圓滿，民進黨肯定要眼紅了！」

羅智強詳細列出全套民國行程指出，馬英九將於3月27日至4月7日前往大陸湖南湘潭祭祖、南京中山陵謁陵，他還會率領30名青年學生與大陸多地大學生交流；以下為馬英九這12天的詳細行程：

第1天-3月27日（星期一）下午：國航CA-196 航班抵達上海，隨即搭乘高鐵赴南京。宿南京。

第2天-3月28日（星期二）上午：拜謁中山陵。下午：參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居、拉貝故居。宿南京。

第3天-3月29日（星期三）上午：參訪南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館。下午：搭乘高鐵赴武漢。宿武漢。

第4天-3月30日（星期四）上午：參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓。下午：參訪湖北省博物館、東湖綠道。宿武漢。

第5天-3月31日（星期五）上午：與武漢大學學生座談。下午：搭乘高鐵赴長沙、參訪周南中學。宿長沙。

第6天-4月1日（星期六）上午：赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖／學生參訪衡山。下午：參訪嶽雲中學、南嶽忠烈祠。宿長沙。

第7天-4月2日（星期日）上午：參訪嶽麓書院、與湖南大學學生座談。下午：參訪湖南大學科學館（抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地）。宿長沙。

第8天-4月3日（星期一）上午：搭機赴重慶。下午：參訪重慶抗戰遺址博物館、重慶市規劃展覽館。宿重慶。

第9天-4月4日（星期二）上午：參訪中央政治學校舊址。下午：參訪張自忠烈士陵園、重慶中國三峽博物館。宿重慶。

第10天-4月5日（星期三）。上午：搭機赴上海。下午：參觀洋山港港區。宿上海。

第11天-4月6日（星期四）上午：與復旦大學學生座談。下午：參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園。宿上海。

第12天-4月7日（星期五）上午：國航CA-195 航班返臺。