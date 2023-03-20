高雄市蘇姓男子涉嫌因上網玩遊戲起糾紛，他在遊戲群組放話「我就去台北捷運殺人」，檢警根據IP查到蘇男的住處，並將他拘捕到案，他坦承犯行說自己一時氣憤亂嗆聲，台北地檢署依恐嚇公眾罪偵辦，並諭令蘇男5000元交保。

據了解，蘇男因不滿在電腦遊戲中被拒絕登入，他在遊戲玩家公會群組中嗆聲「不給我玩，我就去台北捷運殺人」等語，公會成員報警處理；台北市警方組成專案小組偵辦，查出PO文的蘇男家住高雄，將蘇男拘提到案，移送檢方。