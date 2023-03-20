詹仁雄。（資料照片）

韓國女團BLACKPINK 18、19日在高雄開唱，吸引9萬人朝聖，爾後衍生出公關票、超賣、藝人「攜家帶眷」等話題。製作選秀節目《DD52》、《原子少年》的製作人詹仁雄，20日在臉書發文，透露BLACKPINK宣布要來台開唱時，老婆就用比要嫁給他還堅定的語氣說：「以後不煩你，拜託一定要買到票，高雄飯店我先訂了」。

詹仁雄坦言，圈內人都知道，在開賣前其實透過些關係不難，至少位置能好些，這不是秘密，「因為演唱會要確保收入必定會先找贊助或特定廠商的購買，通常到開賣時可能只剩五成不到的票，這也是造成秒殺的原因，但一張票一世情，幫人要票是身處演藝圈的無奈」。

詹仁雄表示女兒們自他4年前製作《DD52》就開始接觸韓團，「我在研究，她們在理解，從MAMAMOO到Red Velvet，當然還有到巴黎時裝周爆紅的BLACKPINK」。他剖析BLACKPINK的成功關鍵，在於「和全世界的女生與年輕人做朋友」，「小女兒們當然是聽音樂，但老女兒是看著她們身上的精品搭配，如同全智賢在《來自星星的你》一套又一套的華服，讓媽媽姊姊們開始找到劇情以外的樂趣，殊不知，這全是韓國娛樂的套路，他們的配方只有一個」。

他說，韓國在經營韓團上耗費近30年，輕易就擊垮了日本在亞洲原本的龍頭位置，征服了最高傲的歐洲精品，還有世界各地追星的華人，「因為他們懂文化侵略，比戰爭簡單多了，幾張俊美的臉，幾段洗腦的節奏，還有易記的舞步，後面還增加了潮流服飾，這環環相扣的謀略」。

《未來少女》練習生心茗。（踢帕娛樂提供）

《未來少女》練習生彩甄。（踢帕娛樂提供）

《未來少女》練習生媛媛。（踢帕娛樂提供）

詹仁雄即將推出的全新選秀節目《未來少女》，預計4月開始錄影，練習生采甄、毓旋、媛媛、心茗等人在音樂總監于傳勇帶領下，上周末前往高雄朝聖BLACKPINK演唱會，少女們在參加偶像演唱會之餘也不忘討論心得，審視自己有哪些地方需要學習。

《未來少女》練習生Bling。（踢帕娛樂提供）

《未來少女》練習生Nico。（踢帕娛樂提供）

年僅15歲的采甄光是在場外聽到彩排就激動落淚，「真的很驚艷、很高興，雖然距離沒有很近，但終於能到現場看從小學就喜歡的偶像，真的很開心」；毓旋也說，看完演唱會發現BLACKPINK每個人的肺活量都很好，表演好幾首歌完之後還可以和粉絲們講話。曾cover BLACKPINK歌曲〈Typa girl〉的媛媛則說：「他們的黑加粉的視覺設計太厲害了，讓粉絲們有更深的認同感，全場不約而同的穿同色系的衣服，也像是參與一場時尚盛典。」