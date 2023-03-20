台灣房價居高不下，年輕人買不起房，空屋一堆卻不見降價，而今營建業又在喊缺工，技術工1天薪水要喊到4500元才有人願意來，建設公司表示，因為工人成本增加，造成房價只漲不降，希望政府盡快開放至少1萬名移工來補足缺工問題，不過，網友立即吐槽表示，移工來房價就會降了嗎？

據了解，最近幾年營造缺工的問題越來越嚴重，就有業者曾經透露現在移工進不來，但國內年輕人又沒有人願意做勞力活，寧可選擇來送外賣等等這些相對比較輕鬆的工作，幾乎沒有年輕人想做工，缺工狀況變多，工資也因此水漲船高。

建設公司表示，營造工人以往日薪大約1500至2000元，但是現在都要3000起跳，這還是一般的小工，若需要專業技術跟經驗，像是貼磚塊、漆油漆等等，過往日薪3000到4000元，但現在需要4500元以上才請得到人。

建設公司董事長曾富瑋：「技術工現在目前也確實是有好的人才，大部分都會往科技業或是自營商這樣方式下去發展。」另外，鄉林建設董事長也表示，現在最嚴重的問題是缺工、原物料高漲，開發商其實也不樂見房子飆漲太快，他們賺取一定的利潤空間，但成本大漲，房子售價可能跟後續發包的價格落差大，等於房子賣得太快反而增加不確定因素。

缺工有多嚴重，有時算是開出高價也沒有人來工作，建設公司表示，工地的工作賣的是體力活，年輕人現在耐不住風吹日曬雨淋，喜歡窩在室內輕鬆工作，就算開高價，也請不到人，真的很苦惱，工程都延誤時程，因此，希望政府趕快開放讓移工進來，補助不足的工人，否則，持續增加的人事成本開銷，只會讓房價往上加，很難往下降。

不過，對於建設公司的抱怨，網友表示，根本就是要政府開放移工嘛，4000找不到人，再加錢一定有人做，何況，房價居高不下，過去有移工來的時候，也沒見到降價，現在找這個理由要政府進移工，難道移工進來就能降價嗎？所以根本是唬爛嘛。

網友也說，4000元找工人，結果什麼活都得去做，誰要做呢？去到工地，有技術也沒用，那裡有缺要你去補缺口，技術也不受尊重，累個跟狗一樣，誰要去工作被操呢？所以，建商怪年輕人不去工地做事，也要想想自己在管理上有沒有問題，總之，蓋房子成本絕對沒有那麼高，賣高就是要賺暴利，政府要出來幫小老姓爭取，才有居住公平正義。