基隆市政府近年來新建的北寧路濱海自行車道完工後，在海科館附近的北寧路369巷口，原本的民宅因為自行車道興建拆除後，現場卻有一根號誌桿幾乎等於矗立在濱海公路上，容易造成車禍。基隆市議員邀集相關單位會勘，協調由市府交通處4月底前完成遷桿。

基隆市的北寧路自行車道，是近年來最熱門的新建自行車道，從八斗子濱海公園到和平島平浪橋，全長約2公里。為了興建這條自行車道，原本在北寧路369巷口有一排民房，民房拆除後，原本位於民房旁的號誌桿，在視覺上就猶如矗立在濱海公路上。

附近民眾表示，這個路段常容易發生車禍，若是白天光線足夠時狀況還好，但到了黃昏或夜晚視線昏暗，對當地路況不熟悉的非本地駕駛人，就很容易造成駕駛人的誤判，釀成車禍。「號誌變路障！」希望相關單位能夠重視，將號誌移至安全的地方。

基隆市議員許睿慈表示，駕駛人若沿北寧路從望海巷方向過來，巷口的號誌桿看起來就像是在路中央，容易讓駕駛人誤判，以為可以通過。也可能對自行車步道上遊客的安全產生疑慮。

經過會勘後，市政府交通處同意4月底前先將號誌桿遷移到適當地點，避免發生意外事故。不過，市府說，該路段假日遊客及車輛大量湧入，且該路段未設人行設施導致假日人車爭道景象險象環生。由於規劃設計與施工完成後有許多地方待修正，因此，市府尚未完成接管，公路總局表示，待現場交通號誌桿完成遷移後，再辦理移交會勘，交由市府來維護管理。