台北股匯市今雙殺，台股開高走低，大盤指數終場收在15,419.97點，下跌32.99點，成交量1,896.98億元；三大法人賣超31.45億元，外資及陸資賣超47.83億元。外資賣股匯出下，新台幣今盤中最低一度貶至30.603元，終場以小貶3.9分作收，市場觀望23日超級央行日，各國央行利率如何決策。

本周全球央行迎接「超級星期四」，除了台灣央行外，英格蘭銀行（BOE，英國央行）、瑞士央行（SNB）等央行也將公布最新利率決策。

匯銀主管表示，美國3月是否升息，本周Fed將公布利率決策答案，市場持續消化消息面影響，匯市整體偏觀望震盪，今日新台幣隨台股下跌影響，外資偏向匯出，而出口商在30.600元上方進場拋匯，央行進場則以維護流動性為主，後續新台幣貶勢收斂。

外匯交易員指出，觀察近日交易量，因外資操作量能縮手，市場交投清淡，16日單日總成交量不及10億美元，17日也僅11億餘美元，今日則不到11億美元，交投相當清淡，預測新台幣短線仍偏貶，在超級央行日前，將在30.500元價位盤整。

根據央行公布4點半匯價，主要亞幣升貶互見，美元指數下跌0.22％、日圓避險需求帶動升值1.5％、其餘亞幣多走貶，韓元貶幅達0.6％、人民幣貶0.2％、台幣貶0.13％、新加坡幣僅貶0.06％。