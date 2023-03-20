習近平專機抵達莫斯科，與普丁會談將登場。

外媒報導，中國大陸國家主席習近平今天（20日）稍早應俄羅斯總統普丁邀請，搭乘專機飛抵莫斯科，準備展開與普丁的一對一會談。

TOUCH DOWN | 🇷🇺 🇨🇳 | Chinese President, Xi Jinping has just landed in Moscow to meet with his friend and counterpart; President Vladimir Putin



Now, this is a meeting 🔥 pic.twitter.com/pEC7TRotki — Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) March 20, 2023

新華社今天傍晚發布快訊指，習近平已於莫斯科當地時間20日下午抵達莫斯科，展開對俄羅斯聯邦的國事訪問。同行者包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦剛等人。

本次訪問為期3天，習近平一行人預計22日離開莫斯科。

習近平專機抵達莫斯科機場。（圖／翻攝央視新聞微博）

英國廣播公司（BBC）引述俄羅斯塔斯社（TASS）報導指，習近平稍早已飛抵莫斯科伏努科沃（Vnukovo）國際機場。法新社報導，習近平緩緩步下專機階梯，踏上鋪在停機坪的紅毯，與前來接機的代表團、正要及媒體記者談話。他表示，相信本次訪問將有豐碩成果，也會為中俄關係健全穩定的發展帶來新的動力。他也說，中俄兩國是「可靠的夥伴」。

俄國RU-24電視台報導習近平步下專機與接機代表寒暄的畫面。（圖／美聯社）

習近平與訪問團成員抵達莫斯科機場後，乘車前往市區。（圖／路透社）

習近平預計與普丁（Vladimir Putin）一同用餐，餐後就會開始進行一對一正式會談。至於兩國代表團的會談預計明天（21日）舉行。

俄羅斯去年2月24日正式入侵烏克蘭。在習近平抵達莫斯科之日，戰爭已開打390天。中國外交部發言人汪文斌今稍早在北京例行記者會時否認中方向俄方在烏克蘭戰場提供武器支援。

中、俄雙方均把本次習近平訪俄是屬於兩國致力於深化「無上限邦誼」的一環。美聯社報導，克里姆林宮樂見中方提出的烏克蘭和平方案，普丁與習近平會在共進晚餐之後的會談中討論此事。

北京當局此前已呼籲俄烏兩國停火，但美國華府強烈反對，美方認為這等於承認俄方在戰場上的戰果。

習近平啟程之前幾天，國際刑事法庭（ICC）17日才以戰爭罪相關罪名向普丁發出逮捕令，普丁就此成了「國際通緝犯」。然而克宮並不承認ICC的管轄權，並指ICC此舉「在法律層面零作用且無效」。

中國外交部20日呼籲ICC尊重國家元首享有的「管轄豁免」，ICC應「避免政治化與雙重標準」。