動力火車獻唱《做工的人 電影版》主題曲〈我們之間〉。（大慕影藝、華映娛樂提供）

《做工的人 電影版》最近在全台各地搶先舉行口碑場，笑中帶淚的劇情逼哭不少人，片中主題曲更是催淚彈，20日公布電影主題曲〈我們之間〉，由搖滾天團動力火車獻唱，確定在3月31日上映首日凌晨12點全球上架，MV則在當晚8點於動力火車YouTube頻道上架。

為了回饋《做工的人》忠實粉絲的支持，電影公司宣布推出《做工的人 電影版》限定放映場，將在4月1日晚間5點25分於MUVIE CINEMAS松仁威秀影城TITAN巨幕廳盛大舉辦，電影主題曲〈我們之間〉的主唱動力火車、導演鄭芬芬與神秘影人將現身。

台中市是《做工的人 電影版》主要拍攝地，男主角李銘順19日率領游安順、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜以及此次特別演出的天心回到台中，選在大甲鎮瀾宮向媽祖娘娘祈福票房大賣，更在廟前廣場與上百位香客近距離互動，讓鎮瀾宮熱鬧非凡。當天晚上，演員們前往逢甲夜市掃街宣傳，吸引群眾圍觀。

再度回到《做工的人 電影版》取景地台中，身為台中人的苗可麗感性表示：「我在台北打拚20、30年，第一次拍完戲可以回家吃晚餐，回家聞到飯菜香，眼淚都快流下來，這是幾十年來沒有的。」柯叔元則說：「沒辦法表達內心的感動，我也是台中人，台中人支持一下。」曾珮瑜笑說：「來台中拍片很開心！天氣很好，路很大，東西很好吃！」天心直呼台中是風水寶地。