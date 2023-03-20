企排18年挑戰賽最終賽程20日由極速超跑對上例行賽冠軍台北鯨華，台北鯨華最後以25比15、27比25、25比22戰勝極速超跑，挑戰賽兩戰皆勝的鯨華大軍，順利殺入25日下午4點於台大體育館開打的女子組總冠軍賽，對手將是挑戰賽1勝1敗的高雄台電。

首局台北鯨華林書荷便先發制人，在四號位擊出一記斜線進攻助隊先行開張，同隊的Gabi也展現出堅硬的防守態度，屢次破壞掉極速超跑的進攻，讓鯨華始終保持著分數領先優勢，雖然極速超跑蔡幼群展現出強大的進攻能力，但仍無法阻擋鯨華完美的攻守配合，最終鯨華先馳得點拿下第一局。

第二局開局極速超跑靠著前排Blanco精彩的前排扣殺取得領先，但台北鯨華始終緊咬比分不放，局中鯨華Gabi以一記精準的小吊球助隊反超比分，而極速超跑也不甘示弱地靠著葉軒岑和Santos進攻連線還以顏色，雙方一路死拼至25比25，關鍵時刻林書荷貢獻一記touch out，助鯨華率先聽牌！

第三局台北鯨華火力全開，展現如同暴風雨般的進攻讓極速超跑苦不堪言，一開局便被拉開分差，雖然局中極速超跑眾將靠著進攻將分差一度追至1分差，但鯨華隨即將對手反攻的火苗熄滅，最後鯨華贏下比賽勝利，也收下25日總冠軍賽門票！