2騎士接連輾過木棍 1飛起慘摔1險遭後車追撞畫面曝光

新北市五股區中興路三段與成泰路一段98巷口，今20日6時許接連發生2起自摔車禍，23歲何男騎乘普重機車及31歲柳男騎乘普重機車，不慎壓到路面掉落木條後摔車受傷，雙方當事人送署立台北就醫均意識清楚。2騎士酒測值均為0.00mg/L，詳細肇事責任警方調閱監視器釐清中。
警方調查，在事故發生前，有一輛大貨車行經該處，轉彎時車上木棍疑似未固定，導致木棍掉落，警方目前已調閱相關資料，要聯繫大貨車駕駛到案說明。
新北市五股區中興路三段與成泰路一段98巷口，今20日6時許接連發生2起自摔車禍，23歲何男騎乘普重機車及31歲柳男騎乘普重機車，不慎壓到路面掉落木條後摔車受傷，雙方當事人送署立台北就醫均意識清楚。2騎士酒測值均為0.00mg/L，詳細肇事責任警方調閱監視器釐清中。
警方調查，在事故發生前，有一輛大貨車行經該處，轉彎時車上木棍疑似未固定，導致木棍掉落，警方目前已調閱相關資料，要聯繫大貨車駕駛到案說明。
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