寶山鄉雙溪路往高峰路上私有地，被傾倒大量廢棄物起火，消防人員進行滅火。（邱振瑋提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣寶山鄉雙峰路與新竹科學園區交界的高峰路上，20日下午3時許，突然出現濃濃黑煙直上雲霄，一度以為有廠商發生火警，或雙溪生命紀念園區起火「燒死人」！

新竹縣消防局調派寶山分隊就近趕赴現場，發現是一處被傾倒廢棄物的私有地，因廢棄物起火燃燒引發火災。

寶山鄉長邱振瑋說，20日下午3時許，他從辦公室往外看到濃煙沖天，從目視看很像是有園區廠商的廠房起火。

邱振瑋說，細看好像是雙溪生命紀念園區的暫庴區起火，暫厝區有因台積電徵收寶山二期用地後，從大崎墓園遷移到雙溪生命園區暫厝 ，很擔心發生火警，立即通報消防局並派員前往察看。

鄉公所人員回報，在雙溪路往新竹市高峰路的路上，有處私有地被人傾倒大量廢棄物，疑被放火引發火災，位置在雙溪生命紀念園區的正下方，還好沒有燒到暫厝區。

寶山消防分隊據報趕赴現場滅火，到下午4時許撲滅火勢，虛警一場，至於是被縱火還是自燃，將由消防局火調科做調查。