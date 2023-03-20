好萊塢男星布魯斯威利（Bruce Willis）日前確定其失語的症狀為罹患「額顳葉失智症」（Frontotemporal dementia ，FTD）造成，不只家人們勞心勞力照顧她，外界也相當關注他的近況。日前，布魯斯威利歡慶68歲生日，他的家人們全都到場為他慶祝。然而，其愛妻艾瑪赫明（Emma Heming Willis）卻在慶生前曬出一則剛哭泣過的影片。

布魯斯威利於19日歡慶他68歲的生日，其前妻黛咪摩兒(Demi Moore)與他的現任妻子艾瑪赫明以及其各自的小孩都聚在一起為他慶生，而黛咪摩兒也在IG上曬出幾人在家中歡笑，而布魯斯威利開心吹熄蠟燭的短片，且配文寫下：「很高興我們今天可以為你(布魯斯威利)慶祝，並感謝大家的愛和溫暖的祝福。」

然而，艾瑪赫明卻在19日曬出一則短片，畫面開頭便提及：「今天是我丈夫的生日，但我卻以淚開始度過我的早晨，可以從我腫脹的眼睛和流鼻涕的鼻子中看出這一點。」認為重要的是要讓大家看到所有面向，指出：「其實常有網友跟我私訊說你好堅強、我不知道你怎麼辦到的。」但她也解釋自己並沒有選擇的餘地，只能面對這一切。並向粉絲們喊話：「在生活中有時就是必須要克服，但我每天都還會有傷心難過的時候。」

此外，艾瑪赫明也透露這種情緒是在她剪輯丈夫影片時產生，並分享了她剪輯到一半的影片，其內容大多為布魯斯威利與家人之間相處的回憶。而艾瑪赫明也寫下感謝外界祝福的字句：「非常感謝你對他的愛和關心。」而貼文一出，也在短短時間吸引逾14萬名網友前來祝福。