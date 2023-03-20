大聯盟開幕戰即將來臨，但無論在官方熱身賽或是WBC（世界棒球經典賽），近期都有傷情傳出，教士主戰捕手奧斯汀諾拉（Austin Nola）在20日的春訓熱身賽遭到觸身球擊中臉部，畫面令人怵目驚心。
教士總教練馬文（Bob Melvin）非常擔憂諾拉的傷勢，目前還無法提供關於子弟兵的最新狀況，「我最後聽到的是，他們正試圖止血。諾拉看起來還不錯，但我沒辦法想像他的鼻子沒有斷。」四局上，小熊投手傅莫爾（Michael Fulmer）一顆速球直接擊中諾拉的臉，後者隨即痛苦倒地，隨後諾拉坐著牛棚車退場，並用毛巾遮住臉上鮮血。
32歲的諾拉上季繳出不俗的進攻火力，出賽110場有著2成51打擊率、4轟及40分打點的成績。今年春訓諾拉的打擊手感持續發燙，27個打數中敲出9支安打，打擊率來到3成33，並有1支全壘打的演出，但遭逢意外的諾拉可能將缺席一段時間。
在大聯盟擁有8年職業生涯的塞弗瑞諾（Pedro Severino），預計將接下開季主戰捕手的位置，上季塞弗瑞諾因為服用禁藥，因此被大聯盟禁賽80場，只出賽8場比賽，其餘捕手人選來看，坎普沙諾（Luis Campusano）在大聯盟一共只有92個打席，蘇利文（Brett Sullivan）則是才剛代表義大利出征WBC，在賽會留下高達3成68打擊率、2分打點。
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