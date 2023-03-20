許多人都有單獨內用時隔壁有人的經驗。一位男子表示，最近他一個人到某咖啡廳消費，單人席臨座剛好有一個女生，他徵求同意後順利入座，沒想到女生一看到遠處有空位就馬上換座，讓他忍不住悲鳴「剛剛發現了，自己長得真的醜」。不過許多人安慰，和陌生人一起坐時都會有股壓迫感，該名女生應該也是因此才換座。

原PO在Dcard發文表示，當時咖啡廳只剩下個人席位，客人們都得相鄰而坐。他徵求臨座的女生同意後，坐進空位享受咖啡，也刻意保持多一個半身的距離，希望讓女生感到安全；沒想到女生在他入座後開始坐立難安，一看到遠處有空位就馬上換座，讓原PO感嘆「人真的醜，自己會知道的！」

對此，許多網友紛紛回應，「我也會換坐，跟陌生人一起坐很有壓迫感」、「就算今天是超級大帥哥坐我旁邊，我還是會覺得有壓迫感」、「最討厭跟陌生人一起坐，除非真的很帥啦哈哈哈哈，只能說明你不是帥哥」、「凡事不要想太多，不然你會生活的很累的，給你參考，有些人單純不喜歡跟別人太靠近是真的」。

另外還有人分享各種換座可能原因，「你太敏感了，如果是座位不夠乾淨或是光線不夠好我也會換位置啊，根本不會特意去看旁邊人長怎樣欸」、「認真回真的跟長相沒關係，帥哥我反而覺得壓迫感太大不想坐隔壁，如果真的會因為外表不好換位置，只有一個可能是對方看起來太髒亂，像是頭又油又亂，不過我相信她只是沒有喜歡旁邊有陌生人而已，你真的不要太介意，沒事的」。