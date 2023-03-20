花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未宣誓就職，縣府派代理鄉長暫代鄉政，鄉公所今表示，24日將舉辦第2次宣誓就職交接典禮，屆時張仍未到場將視同出缺，依法辦理補選，並在6月25日前完成補選作業。

政治素人張容榕去年素人之姿參選富里鄉長，登記成為候選人後，勤走鄉里，廣獲好評，孰料選舉前卻在臉書拋下震撼彈，以家人反彈為由宣布退選，隨後還將戶籍遷出，儘管競選期間她均未出面，但還是透過支持者的自發性宣傳，以413票差距擊敗尋求連任的前任鄉長陳榮聰。

張容榕當選後神隱迄今，僅透過臉書感謝鄉親支持，並強調「不會就職富里鄉長」，經選委會公告當選名單，張去年12月25日未出席宣誓就職典禮，委託親友領回12萬元選舉保證金、8萬6220元選舉補助款，並說全數回捐照顧鄉親。

鄉公所表示，去年12月27日已收到張容榕的選舉補助等款項，指定使用在鄉內中低收入戶及弱勢老人添購生活物資費用，用途明細已公告在鄉公所網站（https://reurl.cc/9V31Gd）。而縣府避免鄉政空轉，指派甫卸下代理玉里鎮長職務的民政處前處長江東成代理富里鄉長，今年1月3日到任。

江東成說，張容榕未就職，依法定程序，於第1次就職典禮後3個月內，須第2次通知她宣誓就職，鄉公所本月24日將舉辦第2次宣誓就職暨交接典禮，屆時人若還是未到場，出缺日起3個月內將辦補選，意即6月25日前將完成補選作業。

不過富里鄉目前已開始瀰漫選舉味道，地方有人推測富里鄉農會總幹事張素華，將出戰捲土重來的陳榮聰，也傳出地方力推江東成出來參選，但江強調，自己目前致力團結鄉民、全力推動鄉政。