衛福部長薛瑞元。（陳人齊攝）

立法院衛環委員會今審查再生醫療法草案，衛福部長薛瑞元透露，目前健保署正在進行CAR-T細胞療法核價，未來有望嘉惠國內病患。健保署指出，現正積極與廠商洽談價格，力拚今年納入健保給付。

再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案今再度於衛環委員會闖關，多名立委提到再生製劑的價格昂貴，未來如修法上路恐成富人的專利，呼籲衛福部盡快就健保給付、醫療保險等部分先行擬定，不過專家卻認為，唯有降低成本將來才可能擴大使用，造福病患。

目前國內已核准CAR-T兩種適應症，分別是「ALL，急性淋巴性白血病之18歲以下兒童、25歲以下年輕成年病人」以及「DLBCL，經兩線或兩線以上全身治療後之復發性或難治性的瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，健保署醫審及藥材組長黃育文指出，兩項適應症在國內每年約120多人，如一切順利最快今年就會納給付。

黃育文表示，國外對CAR-T的健保給付模式有著5至15年的療效追蹤，這部分將來也會納入評估，如過幾年後發現療效不理想，也會適度調整給付內容，或重新與廠商談判。

馬偕紀念醫院臨床試驗中心主任張義芳分析，如以健保署的角度考量，國內B細胞淋巴瘤人數每年多達百人，推測一開始應不會納保，若要以財務為考量出發點，先開放急性淋巴性白血病之給付會是較理想的方式。

張義芳說，CAR-T細胞療法要能在台灣普及並納健保給付，還得仰賴再生醫療二法通過，國內廠商持續發展，畢竟國外CAR-T藥價高達1000萬，如國產廠商將來能將成本降為5分之1，可望造福廣大病友。