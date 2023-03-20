習近平抵莫斯科會普丁，機場發表書面講話。

應俄羅斯總統普丁邀請，大陸國家主席習近平20日上午乘專機離開北京，對俄羅斯進行國事訪問，陪同出訪包含中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，大陸外交部部長秦剛等人。20日下午抵達機場時發表書面講話，表示此次將與普丁就雙邊關係、共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。

據央視新聞引述習近平書面講話內容，表示應普京邀請，很高興再次踏上友好鄰邦俄羅斯的土地，對俄羅斯進行國事訪問，代表中國政府和中國人民，向俄羅斯政府與人民致以誠摯問候和良好祝願。

習近平表示，中俄兩國是山水相連的友好鄰邦。10年前首次以國家主席身份對俄羅斯進行國事訪問，與普丁一同開啟中俄關係全面發展新篇章。10年來，中俄堅持在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上鞏固和發展雙邊關係，樹立相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範。雙方政治互信不斷深化，務實合作持續擴大，國際協作密切有效，世代友好深入人心。中俄關係發展成果給兩國人民帶來了實實在在的好處，為世界發展進步作出了重要貢獻。

習近平提及，中俄同為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，在國際事務中發揮著重要作用。面對動盪變革的世界，中方願繼續與俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅持真正的多邊主義，推動世界多極化和國際關係民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

習近平表示，期待在訪問期間，與普丁就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。相信這次訪問一定會取得豐碩成果，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定發展注入新動力。