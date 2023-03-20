2023全國國民小學籃球錦標賽，將於26日於雙北地區10個球場熱情開打，20日舉行開賽記者會，主辦單位中華民國國民小學體育總會(簡稱國小體總)表示本屆報名突破以往新高，共有289支球隊報名參加，足見國小籃運在疫情之後蓬勃發展。國小體總並在記者會宣布，邀請前中華隊國手戴維斯選手擔任國小體總的「全國小學籃球大使」，協助體總在推展籃球運動盡一份心力。

「全國國民小學籃球錦標賽」邁入第5年，開辦之初百隊報名參加，去年成長至227隊，而在疫情逐漸穩定的情況下，在今年更呈現爆發性的成長，總共有來自20縣市，163校，總共289支球隊，總隊伍數逼近三百隊，國小體總陳煥修理事長在致詞時表示：「很開心賽事在大家的協助之下，有不錯的成果，在未來國小體總這裡也將會持續舉辦對孩子有幫助的活動，讓孩子接受到更多資源。」

2023年國小體總將邀請戴維斯選手擔任「全國小學籃球大使」，協助體總推展偏鄉弱勢族群的運動發展，而國小體總過去長期媒合企業捐贈訓練物資給偏鄉學校，甚至前進校園進行籃球的推展，戴維斯在去年也隨國小體總一起前進彰化，給予孩子們指導，在未來戴維斯也將與國小體總一起前進校園，幫助更多需要幫助的學校，記者會中陳理事長為戴維斯掛上籃球大使的背帶，另外台東大武國小也贈送戴維斯代表原住民的紀念物感謝他的付出。

記者會上也邀請到許多籃球選手及教練到場，包含新北中信特攻阿巴西、及剛在HBL奪下二連霸的光復高中陳定杰教練、今年HBL MVP謝銘駿、鄭名斈、以及能仁家商林子皓、林明暐，學長們也與現場的參賽選手代表分享過往接觸籃球的契機，並勉勵小選手們，朝著自己的夢想前進。

「全國國民小學籃球錦標賽」除了歡迎熱愛籃球的小朋友，更希望提供國內球迷享受精彩的籃球賽事，藉此進行城市運動與文化交流，為台灣體育貢獻心力，讓偏鄉與非山非市的孩子們有機會在籃球裡揮灑色彩。本屆賽事對戰內容精彩可期，全程免費入場，熱情邀約各位球迷朋友一同共襄盛舉。相關資訊請上中華民國國民小學體育總會官方粉絲專頁查詢。