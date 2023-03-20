英國財政大臣傑瑞米•赫特 (Jeremy Hunt)表示，他希望到 2050 年左右，核能可以成為英國主力電力來源，至少達到四分之一。在他的預算演講中，他提出一項共同資助小型核電機組的競賽方案，更小的核能有更好的使用彈性，並希望簡化核能工程的審核。為了這個目的，他正展開游說，試圖將核能分類到「環境永續能源」(environmentally sustainable)的類別中，這樣一來，核能可以適用環保優惠政策。

英國衛報(The Guardian)報導，赫特的主張，可說是追隨著前首相強森的腳步，相當明確的發表「核能對英國相當重要」。英國的核電可以追溯到1950年代，是最早應用核電的國家之一，這也使得現在英國核電廠普遍已經老化退役，只剩一座辛茲威爾B(Sizewell B)壓水式核電還在運轉中；附帶一提，辛茲威爾B已通過延役計劃，在2028 年後還會繼續運作。

核能支持者對赫特的主張相當振奮，擁核派認為，核能提供了可靠的基載電力(baseload of power)，至於風能和太陽能這種可再生能源，相當受到天氣條件的影響，這意味著它們不能穩定的提供電力需求。坊間流行提到的「核融合」常被寄予厚望，但核融合還沒有商用化。

衛報的圖表顯示英國的能源配比，分別是：風能21.9%、太陽能4.7%、水力1.6%、核能9.9%、生質能4.1%、天然氣42%、外部進口15.8%。

衛報的圖表顯示英國的能源配比，分別是：風能21.9%、太陽能4.7%、水力1.6%、核能9.9%、生質能4.1%、天然氣42%、外部進口15.8%。

若要推動核能復興，就必須提出足夠的誘因好吸引民間投資。近年來，全球金融市場湧現出大量的環境友善和治理 (ESG) 投資基金。這些基金向投資者承諾，他們的資金將用於社會公益，例如應對氣候危機。早在去年，歐盟委員會就將核能標記為「綠色投資」，而美國也在去年把核能適用在3690 億美元氣候補貼計劃之內。

英國的核能計畫也確實需要足夠力度的奬勵優惠方案，特別是在中廣核團(GCN)因擔憂國家安全而退出辛茲威爾C (Sizewell C) 核電計畫後，英國政府開始尋找新的資助者，率先投入7億英鎊，但這遠不夠，因為建設成本可能超過 300 億英鎊。較早動工的欣克利角C(Hinkley Point C)一直受到延誤和成本超支的困擾。

正因為辛茲威爾C、欣克利角C都需要超龐大的建造資金，因此小型模組式反應爐(Small modular reactors,SMRs)可能是一種不錯的選擇，它的構造簡單，使用土地更小，也可以利用自然對流冷卻，但是目前還沒有實用型。目前勞斯萊斯控股公司(Rolls-Royce)正在研發中。

嚴格來說，核能不是可再生能源，因為它使用的是從地下開采鈾礦精煉成的鈾燃料。然而，由於核電廠使用的燃料體積相當小，產生的電力相當大，因此它們比天然氣發電廠要好的多。