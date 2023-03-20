新光三越台北信義新天地A9 Team Hua Hua，散播歡樂帶來活力希望。（石智中攝）

2023年新光三越每季持續聯手潮流時尚藝術家，打造城市空間展，讓顧客逛街之餘，也能接觸藝文之美，繼今年春節萌度滿分的「Nice兔，Meet U」藝術空間展後，這回也首度邀請從服裝造型、插畫繪製、視覺創作到打造療癒公仔的知名跨域藝術家－劉正堃Abei Liu，以其知名系列MASK FAM中的Hua Hua為主角，打造繽紛可愛的城市花園「Plant A Seed」空間展。

新光三越台北信義新天地A4 Team Hua Hua，充滿活力地張開雙臂。（石智中攝）

Abei此回特別創作兩個全新作品－橘色和黃色Hua Hua，相較之前大型裝置皆以充氣製作，這次首度挑戰新材質，製作出高度近4米的大型立體裝置，即起至5月31日（三），在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地限定展出。

新光三越台北信義新天地A8 Hello World！My Friend. Maskboy with Hua Hua No.01。（石智中攝）

新光三越台中中港店Let’s Grow Together！。（新光三越提供）

Abei受訪時表示，一直有關注新光三越藝術空間展，也希望有機會參與，從一開始的聯繫到正式開展，約經歷3－4個月時間，看到展品正式放置在現場時，實在感到開心感動。這次在作品的尺度上，雖不是最大的，但數量上是最多的一次，並首次嘗試FRP的製作，更接近立體雕塑的呈現，需要注重的細節也更多。另外，亦是首次挑戰金屬反射質感的表面處理，希望透過這樣的呈現，讓作品在這人流龐大的場域，能隨著環境、光影的變化，呈現出更豐富的樣貌。

新光三越台南新天地Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.03。（新光三越提供）

新光三越台中中港店Hello World！My Friend.Maskboy with Hua Hua No.02。（新光三越提供）

此外，新光三越4月起也將推出與Abei聯手打造的「Hua Hua系列集點送夯品」活動，Abei也指出，對比Plant A Seed藝術空間展的內容，將增添多點溫暖與可愛，會在禮品贈品的設計上，回到黑白灰的插畫呈現，讓更多不同的族群，都能找到自己喜歡的商品。