旗下擁有棒球隊、桌球隊及羽球隊的合庫銀行，為了提供球員更好的訓練場地，在符合綠建築銅級標章的天母員工訓練中心，斥資重新裝修球隊重量訓練室，同時引進多項新穎重訓器材，並於20日宣布正式啟用。

合庫銀行長期支持台灣體育發展不遺餘力，除每年編列上億元的球隊預算，合庫金控暨銀行董事長雷仲達更持續投入資源支持球隊各項賽事及訓練所需器材，以提升球員實力，這次除了重新裝修重量訓練室室內空間，並添購包含跑步機、飛輪腳踏車、滑輪機、多功能重量訓練器材及舉重床組等多項重訓設備，讓球員們進行更專業的重量訓練，提升球場上表現。

合庫銀行積極栽培台灣體壇的年輕新星，被譽為培育國手的搖籃，從球員青少年時期就發掘體壇新秀，向下扎根支持台灣體育發展，已獲教育部體育署連續14年頒發「體育推手獎」，獲得「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」3大金質獎座給合庫加以肯定。

合庫棒球隊是國內歷史最悠久的甲組成棒隊伍之一，栽培過的知名球員例如郭源治、郭泰源、陳金鋒、彭政閔、林智勝、林加祐、林瀚、吳昇峰、黃佳瑋及賴延峰等，為國內棒球運動奠定了堅實的基礎，羽球隊及桌球隊亦有許多知名的選手，羽球寶島一姐戴資穎、一哥周天成、王子維、楊博涵、李哲輝、楊博軒、白馭珀、許雅晴、林琬清，還有桌球隊的林昀儒、莊智淵、馮翊新、陳建安、黃彥誠、鄭怡靜、黃怡樺等，屢在國際賽事為台灣爭光，都是由合庫用心培育出來的體育精英選手。

合庫銀行除提供完整的訓練計劃和後勤支援，更是每位球員最堅實的後盾，董事長雷仲達上任後更大力支持棒球、桌球、羽球3支球隊的發展，對於優秀選手晉升、營養金、優勝獎金等獎勵方式進行全面性調整，讓球員們可以無後顧之憂地在前線奮鬥，挑戰並突破自己，為台灣爭光，成為世界競技場上的閃耀之星。