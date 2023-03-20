經濟部日前宣布4月電價將調漲，引來外界強烈抨擊主因為政府能源政策錯誤。對此，台電20日駁斥，主因為受國際燃料價格飆漲影響，造成全球各國電力公司都在虧損，若以售電量換算，核電大國如法、韓平均每度虧損仍遠高於台電，同時他國電價原本就遠高於台灣，其核電比例高，同樣貴更多、漲更多、虧更多。

台電表示，2022年燃料成本較2021年幾乎翻倍，台電從前年盈餘224億元轉為去年虧損2675億元。因燃料價格大漲致虧損，台電並非特例，法國國營EDF電力公司2022會計年度預估虧損換算超過台幣5千7百億元。韓國國營韓國電力公司去年預估虧損換算超過台幣7千5百億元。顯見這波國際燃料價格漲勢衝擊電業營運，已是全球性現象。

攤開全球電價數據，若以售電量換算，法、韓平均每度虧損遠高於台電。法國國營EDF電力公司去年售電量為4144億度電，換算平均每度虧損1.38元。韓國國營韓國電力公司去年售電量為至5479.3億度電，換算平均每度虧損1.37元。台電去年售電量2367.6億度，平均每度虧損1.13元。

台電指出，法國電價原本就高於台灣，2020年住宅電價平均6.06元，幾乎是台灣同年度住宅電價的2.4倍，工業電價3.25元，也高於台灣2020年的工業電價。今年調漲後，法國住宅電價調整27%，增為7.68元，工業電價調漲122%，增為7.2元。韓國部分，住宅電價原本為2.68元，漲為3.8元，漲幅42%，工業電價原本2.42元，漲為3.97元，漲幅64%。即使核電比例高，其他國家高電價下的漲幅，價差遠高過台灣。

台電強調，電價費率審議會考量民生物價穩定性及促進節約能源，住宅每月用電700度以下電價不調整，總計93%住宅戶不受影響。小商家則是1500度以下不調，總計84%小商家不受影響。另外包括農漁業與學校均不調整。同時也針對用電衰退產業進行調幅減半。此次電價調整方案已努力兼顧照顧民生，努力降低衝擊，期盼各界支持。