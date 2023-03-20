左冠狀動脈左前降支100％阻塞。（新北聯醫提供）

左冠狀動脈左前降支完全打通。（新北聯醫提供）

本月5日64歲的蔡先生在小吃攤用餐時，突全身抽搐昏倒在地，老闆娘以為癲癇發作通報119協助處理，救護人員抵達後，發現病人己到院前死亡，全身抽搐是因心室顫動造成的現象，而非癲癇發作，經立即進行去顫電擊及CPR後，患者恢復呼吸心跳；患者送達新北聯醫板橋院區後，經醫師給予緊急高級心肺腦復甦術處理及判斷後，臆斷為急性心肌梗塞，醫療團隊透過「心導管介入手術」及「低溫療法」，歷時71分鐘患者脫離險境，並於9日脫離呼吸器轉至普通病房，並於一周後平安出院。

新北市立聯合醫院醫療團隊暨新北市消防局第三救災救護大隊。（新北聯醫提供）

心臟內科主治醫師黃崇誠表示，在接到緊急會診訊息後，立即啓動緊急心導管手術治療，並打通病人相對應之冠狀動脈血管，後轉入加護病房，因病人意識昏迷，腦部有缺氧現象，醫療團隊即刻啓動低溫療法（33度C），3日後生命徵象穩定脫離呼吸器順利轉至普通病房。

急診醫學部部長詹征禕指出，得知病人信息後，即及時啓動急救準備，病人到院時昏迷指數只有3分，全賴小吃店老闆即時報案、院前119之高品質CPR及即早電擊、到院前後暢通連繫、「心導管介入手術」快速打通受阻血管及復甦後照護的利器「低溫療法」，三方合作共同搶救，及時得到醫療團隊的進一步救治。

新北聯醫院長項正川說，新北聯醫長期與轄區消防隊合作，了解在地緊急救護之需求，目前能執行全年無休24小時之「心導管介入手術」，亦有復甦後照護的利器「低溫療法」，均有賴到院前消防及醫院端的緊密合作，才能把握黃金急救時間搶救病人生命。