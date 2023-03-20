國營「科威特石油公司」（Kuwait Oil Company）今天在爆發陸地漏油事件後宣布進入「緊急狀態」，目前尚未接獲人員傷亡或生產中斷的通報。

科威特石油公司透過聲明稱，該公司在科威特「西部地區發生石油外洩事件」。根據科威特媒體發布的畫面，可見一條油管外洩，四周是一大片浮油。

科威特石油公司發言人艾默（Qusai Al-Amer）表示，「沒有人因外洩事件受傷，生產也未受影響」，目前也沒有接獲有毒化學氣體的通報。

艾默告訴法新社，外洩事件「發生在陸地上，但並非在住宅區」，公司已派出多組人員，以確定外洩源頭以免事態擴大。他拒絕透露洩漏意外的確切位置。

科威特是石油輸出國家組織（OPEC）主要成員國，目前每天生產約270萬桶原油；近90%的政府收入來自石油。

此前，科威特石油公司也曾在2020年和2016年通報發生漏油事件。 1120320