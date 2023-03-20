圓展除於董事會中通過去年財報，亦同時通過股利分派案，決議擬配發現金股利1.43元，派發率為39.94％，以20日收盤價44.85元換算，現金股息殖利率為3.19％。
展望未來，圓展指出，「混合辦公」和「混合教學」是後疫情時代的新常態，圓展將持續強化核心技術，擴大教育和視訊會議的市場占有率，並積極發展智聯健康及OEM/ODM服務事業，運用累積多年的視訊、音訊、AI核心技術，提供滿足不同客戶需求的解決方案。
圓展科技（3669）20日召開董事會，通過2022年財務報告。經結算去年合併營收30.1億元，稅後純益3.33億元，換算EPS 3.58元，毛利率52.35％，EPS表現不若前年的7.02元，但毛利率表現倒是和前年的52.72％大致相當。
圓展除於董事會中通過去年財報，亦同時通過股利分派案，決議擬配發現金股利1.43元，派發率為39.94％，以20日收盤價44.85元換算，現金股息殖利率為3.19％。
展望未來，圓展指出，「混合辦公」和「混合教學」是後疫情時代的新常態，圓展將持續強化核心技術，擴大教育和視訊會議的市場占有率，並積極發展智聯健康及OEM/ODM服務事業，運用累積多年的視訊、音訊、AI核心技術，提供滿足不同客戶需求的解決方案。
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