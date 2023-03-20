city'super引進「八海山燒酎濁梅酒」、「久保田純米大吟釀」、「出羽櫻深綠純米吟釀」等日本清酒。（品牌提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

據調查，近年來台灣常態性露營人口已突破200萬人，看準露營、野餐風潮風靡全台，及即將到來的5天清明連假，city'super攜手近20家日本酒品牌，以「露營清酒」為主題，即日起至4月5日前在全台8店舉辦「清酒祭SAKE FAIR」，引進百款日本酒造直送清酒，並針對不同露營情境下能飲用的清酒，及露營、野餐餐酒搭配建議，包括季節限定、IWC金賞清酒、聯名清酒、果實酒等特色酒款。

此外，city'super此回也特別力邀「獺祭」、「天壽」、「久保田」三大酒造品牌社長及代表來台，在遠百信義A13、遠百竹北店兩家百貨內舉辦品牌代表親自主持的品酩會，並祭出獨家酒款以饗日本酒迷。活動期間當日單筆買清酒滿2000元，可抽IWC得賞酒，市價8800元的「梵夢是正夢純米大吟釀」等在台熱議的日本酒。

city'super觀察，因近3年露營活動趨向專業化、高級化，適合各種露營場景的清酒也漸嶄露頭角，因清酒與其他酒種最大的不同，就是有冷熱皆宜的特性，更讓露營清酒的餐酒搭配更為多元有趣。而受惠於疫情解封，近半年的日本酒銷售翻倍成長，這次「清酒祭SAKE FAIR」引進逾百款獨家日本酒開賣，其中果實酒適合搭配甜點，受到不少女性青睞，讓果實酒的銷售連年成長近5成。

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