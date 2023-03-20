全聯美味堂推出60元幸福餐盒。（全聯提供）

全聯福利中心宣布，為支持行政院農業委員會政策，宣布自今（20日）起開賣美味堂「60元幸福餐盒」，期望讓更多民眾在面臨通膨物價上漲壓力，擁有更多經濟實惠選擇。

全聯自有品牌美味堂，攜手農委會推出「60元幸福餐盒」，嚴選台灣國產優質里肌肉，經真空滾柔長時間醃漬入味，香酥油炸後，再進行古早味滷湯滷製，並搭配三樣蔬菜、豆包等配菜，目前首年合作將供應250萬個，首波限定台北45家門市販售，每周共7500個；後續每周將陸續增加數量至8萬個，供應全台220家門市。

全聯調理熟食自有品牌「美味堂」，訴求讓消費者不需費時自煮，就能輕鬆品嚐佳餚，並以3大最高規格標準製作，包含「嚴選食材製成」、「新鮮現做直送」、「全程保溫配送」，其中米飯即採用台南11號的一等米，從洗米到煮米過程透過電腦控制，使水量跟米量都很均勻，避免誤差，確保每一鍋煮出來的飯口感均一；再來使用日本特製的圓鍋，經64道直火瓦斯隧道充分煮熟，比一般蒸飯口感更有香氣。