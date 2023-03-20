與台灣相鄰的香港最近大發陸客財，據香港政府入境事務處最新公布數字，上周六（3月18日），大陸訪港遊客達到10.2458萬人次，是今年1月8日陸港恢復通關以來的新高，也是首次單日突破10萬人次大關。蕭條3年的尖沙咀廣東道、銅鑼灣商圈在周末時的人氣、買氣恢復到疫情前。

香港媒體報導，隨著到香港旅遊、經商的大陸遊客增加，香港街頭逐漸恢復疫情前熱鬧景象，許多商圈、店鋪人氣再現；由於大多數顧客是大陸遊客，香港店員在接待陸客時也用流利國語交流；香港店員表示，陸港通關後，大陸遊客明顯增多，尤其是週末兩天銷量特別好。

隨著4月1日起高鐵香港段長途客運全面恢復、接通香港與廣東省以外的長途站點後，屆時到香港旅遊的大陸旅客將繼續增加。

值得台灣注意的是，即使恢復通關，到香港的陸客並非立即增加，像1月8日通關後，農曆初一（1月22日）入境香港的陸客只有10082人次，僅為疫情前2019年初一的二十分之一。

這也顯示，即使未來台灣開放陸客來台，陸客人數也不可能迅速增加。而據台灣旅行社業者的了解，即使陸客恢復來台，但在今年中共十一國慶連假後，陸客也將暫停來台，因為根據過去經驗，大陸政府每逢台灣選舉將近，就會暫停陸客來台。

台灣旅行業者估計，就算台灣在4月開放陸客來台，到十一連假，最多也就是半年，因此，交通部「百萬陸客來台」的政策目標，今年肯定要跳票了。

大陸恢復出境遊後，泰國成了陸客最愛的國家。根據泰國旅遊局統計，今年前兩個月，中國大陸赴泰國遊客量已經接近去年20萬總數，預估到了4月後，將迎來中國大陸遊客高峰，全年接待有望衝上800萬人次。

泰國也因此大發陸客財。疫情前，上海往返曼谷的機票約為2000人民幣（約台幣8862元），但現在卻一口氣漲到約4000人民幣（約台幣17725元），漲了1倍。

陸客在泰國的車資也漲了10%-20%，連自駕的加油費都漲了約30%；另外，食物類的漲幅，也在10%-30%。只是，泰國賺的陸客財，台灣看得到卻吃不到。