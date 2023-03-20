華語懸疑影集《模仿犯》主演夏騰宏（左起）、柯佳嬿、吳慷仁、庹宗華合體受訪。（Netflix提供）

柯佳嬿在華語懸疑影集《模仿犯》飾演心理諮商師。（Netflix提供）

吳慷仁在華語懸疑影集《模仿犯》飾演檢察官。（Netflix提供）

Netflix華語懸疑影集《模仿犯》31日上線，首次合作就飾演前男女朋友的吳慷仁、柯佳嬿20日合體，兩人劇中分手後仍保持互動聯繫，戲外的柯佳嬿表示，跟前任不會特別聯絡，「就各自生活，碰到就打個招呼」，吳慷仁、夏騰宏接連回「我也是」，最資深的庹宗華則急回：「不要看我！」笑翻全場。

是否可與前任演戲？吳慷仁、柯佳嬿都說不排斥，吳慷仁表示，「選角有時不是我們選的，我們是被選的，如果對方是人家合意的角色，我只不過是其中一個」， 他也不擔心現任女友因此吃醋，「我多半演戲時不太會跟對方說我接下來要演什麼，畢竟演員這職業是滿細膩、滿自己的工作，要接演時必須考慮的已經非常多，主要是團隊要吸引你」。

柯佳嬿（右）、夏騰宏在華語懸疑影集《模仿犯》飾演姊弟。（Netflix提供）

柯佳嬿因合作過的邱澤、許光漢等男星都爆紅，被封「藝界扶龍王」，連老公坤達日前曬慶生照也幽默表示「感謝藝界扶龍王同框」；她笑說，這些演員本來就很棒了！該劇飾演她弟弟的夏騰宏則笑說：「有覺得被扶到、被進化的感覺！」

吳慷仁（左）、庹宗華在華語懸疑影集《模仿犯》分別飾演檢察官與資深刑警。（Netflix提供）

以《報告班長》系列爆紅的軍警專業戶庹宗華飾演待退資深刑警，與女兒關係緊張，管教方式讓彼此距離遙遠，甚至遇上女兒遭綁架失蹤，戲外身為人父的他有感而發：「跟小孩相處時都會有心有餘而力不足的情形發生，畢竟小孩越大就會越有想法，當父母的要配合他，因為我們最終希望小孩子對你有信任，我會希望能邀請他們的朋友到家裡來，想做什麼都可以。」吳慷仁問：「邀請男友來家裡可以嗎？關房門可以嗎？」庹宗華都點頭表示沒問題，「這是正常的互動，我出去也可以。」吳慷仁驚訝：「太放心了吧？」

他劇中有追逐嫌犯橋段，感嘆很耗體力，連吳慷仁都讚他是整部戲最辛苦的，庹宗華坦言：「現在通常都是演爸爸、老闆，真的很少需要這樣跑，還好平常有在練騎腳踏車。」

夏騰宏整齣戲都帶著臉部特殊化妝表演，高反差的造型讓觀眾第一時間難以辨識，連柯佳嬿也坦言不習慣看到他這麼帥的樣子，笑說：「之前拍戲都是看到他毀容的妝容，今天看到還想說他是誰？」夏騰宏表示：「我反而因為那個造型更容易進入角色，化完會有種儀式感，但不敢帶妝回家，怕嚇到女兒。」因劇中有非常多血腥驚悚畫面，他坦言不會讓女兒看，「我女兒看到我在看試片，會哭喊『我不要看這個』，但又會一直跑出來偷看一直哀，她之前看到面具跟斷手蛋糕就受不了。」

吳慷仁說，可以跟柯佳嬿合作很開心，兩人認識很久，先前雖有作品合作但卻沒有機會真正好好對戲，這次對到第一場戲就讓他覺得可以讓觀眾看到兩人以前類似的相處過程，「我覺得我們做得很好，因為其實滿難拿捏，多了好像又在一起，少了又有點陌生，我們不是要刻意營造感情，但看到時會有一些想像！」他預告兩人關係在第5集之後角色關係會非常衝突，「且會非常反轉，反轉再反轉！因為是佳嬿來演，幫助我很多，在感情與人設上」。

劇中吳慷仁飾演的檢察官郭曉其到心理諮商師前女友胡允慧家討論案情兼煮火鍋，柯佳嬿在開門前整理儀容、整理家中整潔，柯佳嬿剖析角色心情：「因為曉其在允慧心裡仍佔有一席之地，所以見到他時還是要整理一下，不要太邋遢，但以前任來說，曉其是很可怕的存在，他都在辦案，對曉其來說允慧其實很像工具女。」吳慷仁反駁：「對角色來說，這人在他心裡還是有一定份量，沒有真正放下，所以保持關心跟聯絡，畢竟都還沒有男女朋友，表示還有發展的機會。」

吳慷仁之前曾前往日本拜訪《模仿犯》原著作家宮部美幸，獲得與鮮少公開露面的大師對話對談機會，也讓一直以來都是宮部美幸書迷的柯佳嬿也大喊羨慕，吳慷仁：「那3天每天6點起床工作，好像變成實境秀主持人，也是很累，但見到老師、陪老師一起看第一集和片花，自己看了很感動。」吳慷仁透露有問宮部美幸老師觀後感，「我問老師這樣改編可以嗎？她說沒問題。」柯佳嬿苦笑表示：「很羨慕！而且第一集也還沒有我，希望之後上線老師可以看。」吳慷仁還爆料宮部美幸向自己透露當年寫小說時是邊寫邊打電動完成的，有3分之1時間都在打電動，讓他相當驚訝。