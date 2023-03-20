中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽，20日賽事南投縣代表新街國小在王牌投手金祥恩先發領銜下，和隊友演出接力無安打比賽，終場以8比1擊敗台南市代表永信國小，取得2連勝後通往B組勝部冠軍戰，將和衛冕軍台北市爭奪4強門票。

金祥恩登板4局，沒被敲出任何安打以外，還送出10次三振，不過3局下唯一的四壞球保送讓他付出代價，這名跑者靠著推進、暴投和守備失誤，回到本壘攻下分數；接手的全浩謙同樣讓對手一安難求，投出3K和一個保送，兩人聯手上演另類的無安打比賽。

原本擔任終結者角色，金祥恩昨天對上台東縣代表紅葉國小登板關門1局，今天又領銜先發，但他表示手臂可以負擔，只是這場比賽壞球太多，所以對內容不算滿意。去年底他就曾測出118公里球速，因此將這趟目標設定在130公里，「這距離比較近，我覺得應該可以，因為我練球很認真。」另外金祥恩也發出豪語，希望可以完封代表桃園市的龜山國小。

攻擊方面，南投縣新街國小前3局就在台永信國小南市失誤幫助下拿到5分，全場揮出8支安打，其中田君翰在5局上，用陽春砲錦上添花。南投縣新街國小總教練紀俊麟點出，雖然今天得到8分，但認為自家打者的能力應該不止如此，會趁接下來2天休兵日督促子弟兵趕快加溫手感。

落入敗部的新北市代表興穀國小則等到火力甦醒，在今天生日的壽星簡辰諺單場3響炮帶動下，最後總共炸裂5轟，終場以12比4逆轉雲林縣代表文昌國小，繼續留在A組籤表當中。

雲林縣文昌國小1局下率先破蛋，前3棒靠著失誤和2個保送形成滿壘，2出局後廖峻廷的適時清壘安打，將新北市逼入落後情境，新北市從3局開始，局局都有分數進帳，為球隊拿到第1分的就是簡辰諺，3局上用陽春全壘打激活全隊打線，接著黃祥益緊跟在後，用2分炮追平比數。

4局上新北市陳冠升敲出超前比數的安打，下一棒簡辰諺用2分彈完成單場雙響，也把比數拉開到安全距離，5局上他依舊沒放過3分砲的機會，單場3轟、個人挹注6分打點。

簡辰諺賽後直說，原本還沒意識到今天是自己生日，直到第1轟出爐後在休息區集合時，隊友唱生日快樂歌才想起來，他笑說：「我有嚇到。」之前只有跑過場內全壘打的他，不但在生日這天第一次把球扛出牆，還一次就3轟，他特別感謝教練提點，「跟我說打確實，他沒講我可能打不到。」

新北市另一名隱形功臣是黃宥辰，不只後援5局無失分，更演出登板後連9K、共14K的紀錄，另外他還在5局上和簡辰諺「背靠背」開轟，今天唯一安就是陽春全壘打。