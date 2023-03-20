吳丞芽（左）、韓基雄在《第二任丈夫》渣男惡女配讓觀眾恨得牙癢癢。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台韓劇《第二任丈夫》現正熱播，嚴賢璟飾演的女主角奉善花以為幸福就在眼前，沒想到遭情人背叛、失去親人，更被栽贓入獄，除了拋家棄子的渣男文相赫（韓基雄飾）之外，飾演小三尹在景的吳丞芽為了自己的慾望，更是做出許多沒有人性的事，像是把「女主角塞進行李箱丟進湖裡」，讓觀眾看得又愛又恨。

吳丞芽繼《秘密與謊言》、《壞愛情》之後，第3度扮演反派角色，她表示一直接演壞女人其實壓力很大，雖然都是反派，但此次飾演的角色與前兩部不同，是一名能展現自信魅力的豪門千金，前期本是善良，直到後來因野心太大才開始謀害他人，這讓她在劇中可以展現多樣魅力，「對我來說是一個演技挑戰，可以展現各種魅力，嘗試各種撒嬌，展現自己不同的一面」，透過這部劇讓她學到很多，也更享受拍攝過程。

被問到與劇中角色性格差異時，吳丞芽笑說：「我很隨和，不是那種追求慾望的人。」但因演技太過逼真，「惡女」形象深植人心，讓很多人誤解她真實的面貌，劇組有演員的媽媽還問：「吳丞芽的性格是怎樣？」即使周圍的人會幫她解釋、還說她個性很好，但大家還是不相信，讓她哭笑不得。

不過她表示並不擔心被觀眾罵：「如果你被討厭，代表電視劇播出的結果很好，我已經準備好被討厭！」劇裡上演明爭暗鬥，互相算計對方的戲碼，但私下演員互動都很好，演起戲來更是默契十足。

吳丞芽是女團Rainbow出身，過去以「Kara師妹」稱號出道而受到矚目，代表歌曲有《A》、《Maha》等，深受喜愛，但她們不同於其他女團常被傳心結，Rainbow成員感情相當好， 2016年解散至今依舊保持聯絡，有人出嫁還一起拍團體婚紗。隨著成員陸續結婚，吳丞芽也吐露對婚姻的想法，表明現階段還不想婚，「對於演戲還有野心，擔心結婚後會影響到工作」，言談間流露對工作的熱忱。