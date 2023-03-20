情色寫真女星「Tiny胎尼」身材火辣，擁有天然E罩杯，除了是JKF女郎，她同時也是國產AV經紀人，她過去曾拍攝許多歌手的MV，遊戲廣告中也能看見她的身影；近日胎尼在社群平台無奈直呼：「出來10年了，胸部依舊還是被罵假奶」，讓女優吳夢夢跳出來力挺。

胎尼昨（20）日在推特發文：「出來十年了也年近30了還是會被罵假奶」，不過她反而覺得是因為維持很好，別人才會誤解，因此覺得很驕傲，「即便變胖了臉垂了但胸部依舊還是被罵假奶，好榮幸」。女優吳夢夢看到以後忍不住發聲，「胎妮的胸部是所有整形妹子的模板，就是醫生都是按照這個完美碗公胸型去整的，最後呈現最完美的胸型」，吳夢夢無奈表示「只能說完美在這個年代並不被信任，或者說是原本男孩子都看不出什麼是真奶假奶，反正現在看到趨近完美的胸就先說是假的就對了」。

底下不少粉絲表示：「不管真奶還是假奶，只要是好奶就是要按讚」、「Tiny年近30...幹難怪叫女王，我以為你24左右」、「怎麼會有人懷疑妳的奶，真是夠了⋯」、「這樣好像真的挺驕傲的」、「因為是美乳型才會被那樣說」、「天選之奶！」，胎尼也大方回應「那些謾罵是一種稱讚！我收！」。

胎妮的胸部 是所有整形妹子的模板

就是 醫生都是按照這個完美碗公胸型去整的

最後呈現最完美的胸型



然後胎妮長的很假的“真奶”

就會被攻擊是假ㄉ



只能說完美在這個年代並不被信任

或者說是

原本男孩子都看不出什麼是真奶假奶

反正現在看到趨近完美的胸就先說是假的就對了 https://t.co/FAquc6YNjV — 吳夢夢Mon 台灣🇹🇼 (@Monmon_tw) March 19, 2023

胎尼在推特上有14.6萬粉絲，連知名YouTuber阿滴都是她粉絲，近期她推出大尺度寫真，光著屁股的照片電暈一票人。