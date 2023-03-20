中台資源申請登錄興櫃 19:332023/03/20 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，中台資源（6923）3月20日送件申請登錄興櫃，董事長為鄭光傑，實收資本額為8.26億元，經營廢棄物處理，110年EPS為1.51元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王子製藥 申請登錄興櫃 中台資源、創控科技 兩檔新兵申請登錄興櫃 創控科技 申請登錄興櫃 #資源 #中台 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》王子製藥申請登錄興櫃 15:392023/03/17 財經 南寶樹脂子公司 王子製藥登錄興櫃 18:042023/03/17 財經 《櫃買市場》中台資源申請登錄興櫃一般板 17:392023/03/20 財經 櫃買推動優質企業上興櫃 04:102023/03/16 證券．權證 《半導體》聯電斥資18億元 循環經濟資源創生中心動土 14:482023/03/17 財經 櫃買業績發表會 預熱 04:102023/03/16 證券．權證 斥資18億建循環經濟資源創生中心 聯電轉換再生產品年產值可達1億 13:062023/03/17 財經 《櫃買市場》櫃買中心：逾百億資本額及金融公司已申報111年財報 07:482023/03/17 財經 聯電台南循環經濟資源創生中心預計2025年啟用 14:112023/03/17 區域情報-台南 《產業》日月光中水回收產水達3千萬噸 3方倡議水資源運用 13:382023/03/16 財經 寧德時代：今年定價策略沒變 江西鋰資源將量產 23:082023/03/17 財經 新北徵選資源回收創意短影音 總獎金10萬元 12:532023/03/17 生活 日月光中水產水達3,000萬噸 三方倡議水資源運用 18:542023/03/17 財經 無業男想做資源回收 偷路邊機車載運遭當街逮 15:432023/03/16 社會 《科技》立盈助聯電循環經濟資源創生中心 設置氟化鈣污泥再利用產線 14:382023/03/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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