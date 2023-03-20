螺絲大廠恒耀國際 去年EPS達4.3元 19:342023/03/20 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汽車螺絲大廠恒耀國際（8349）去年營收達到114.75億元，稅後純益為5.88億元，EPS為4.30元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興農2月獲利縮水 EPS 0.2元 飛捷去年獲利創高 擬配息5.5元 生技獲利創高 去年25家賺逾半股本 #螺絲大廠 #恒耀國際 #EPS #汽車 #年營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股息給力 泰銘每股賺4.07元配4元 15:072023/03/20 財經 連三年毛利率穩住五成 圓展擬配息1.43元 19:352023/03/20 財經 晶華2022年EPS 7.09元 擬超額配利9.0073元、配息率127％ 17:552023/03/20 財經 自行車三雄去年賺逾一股本 04:102023/03/18 證券．權證 台中建商報喜 股利大放送 04:102023/03/20 產業特刊 氫能電動車首度來台 和泰TOYOTA MIRAI亮相 19:532023/03/20 財經 無懼黑天鵝 散熱廠2022獲利狂 04:102023/03/20 證券．權證 劍麟擬配息4元 殖利率近5％ 04:102023/03/18 證券．權證 車市競爭激烈 小鵬汽車：性能研發優先 09:472023/03/18 財經 穩懋、全新配息2.5元、2.3元 04:102023/03/18 證券．權證 《汽車股》和泰車偕聯華林德 引進新氫能電動車MIRAI 15:482023/03/20 財經 輪胎三雄 去年獲利同步下滑 04:102023/03/20 產業特刊 權證市場焦點－元晶 三利多外資愛 04:102023/03/20 證券．權證 車市降價亂鬥 成都祭最強補助 04:102023/03/18 全球財經 響應2050淨零排放 和泰汽車專案引進氫能電動車「TOYOTA MIRAI」 15:162023/03/20 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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