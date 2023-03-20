創控科技 申請登錄興櫃 19:342023/03/20 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，創控科技（6909）3月20日送件申請登錄興櫃，董事長為王禮鵬，110年EPS為0.36元，主要產品為氣體檢測設備及模組、機台售後檢測及維運服務，主要檢測氣體為揮發性有機氣體（VOCs）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王子製藥 申請登錄興櫃 中台資源申請登錄興櫃 中台資源、創控科技 兩檔新兵申請登錄興櫃 #氣體 #創控 #檢測 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 FinTechSpace辦媒合 助業者拓商機 04:102023/03/20 投資理財 日月光投控 跨汽車無線業務 04:102023/03/20 財經要聞 小S愛女同框創作超萌流體兔寶 公益拍賣助植物人安養 16:442023/03/20 娛樂 《光電股》2023智慧友達展 3大助力實現8字願景 16:392023/03/20 財經 《櫃買市場》中台資源申請登錄興櫃一般板 17:392023/03/20 財經 工研院以智權影響力 7度榮獲全球百大創新機構獎 19:332023/03/20 財經 張育成老婆曝超人行程 悍創總監「被路邊野狗嗆幾句」網炸鍋 13:052023/03/20 體育 飛特立創辦人墜機亡！他入主董座A走7千萬賣飛機 下場曝 08:142023/03/20 社會 激發學生創意靈感！時報金犢獎校園創意分享會在振聲高中成功舉行 10:322023/03/20 生活 美銀行風暴滾雪球 專家曝這類公司倒大楣：年底前掀倒閉潮 14:202023/03/20 財經 新故鄉願景》10年磨一劍 傳承好本領不藏私 04:102023/03/20 地方新聞 《國際產業》SVB倒閉逼銀行收傘 大摩：這類公司恐倒一片 16:392023/03/20 財經 櫃買 提升財務資訊揭露及時性 04:102023/03/20 證券．權證 緯創總經理林建勳：今年可望逐季回溫 15:532023/03/20 財經 莊翠雲：24小時監控普發現金詐騙網站 16:202023/03/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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