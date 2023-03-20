櫃買中心表示，創控科技（6909）3月20日送件申請登錄興櫃，董事長為王禮鵬，110年EPS為0.36元，主要產品為氣體檢測設備及模組、機台售後檢測及維運服務，主要檢測氣體為揮發性有機氣體（VOCs）。